Во Франции скончался художник, который придумал комикс про Астерикса и Обеликса

Французский художник-иллюстратор умер на 93 году жизни.

Во Франции скончался художник Альберт Удерцо, который вместе с писателем Рене Госсинни создал героев одного из самых известных мультфильмов (комиксов) в мире, Астерикса и Обеликса.

Как рассказали члены его семьи, он умер дома во сне, сообщает ВВС.

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Удерцо создал известных всему миру галлов еще в 1959 году вместе с французским писателем Рене Госсинни, который опубликовал комикс о них во французско-бельгийском журнале комиксов "Пилот".

Впоследствии приключения Астерикса и Обеликса приобрели огромную популярность и были переведены на более 100 языков мира.

Удерцо и Госсинни, который умер в 1997 году, считаются отцами-основателями современных комиксов и графических романов. 380 миллионов их книг было продано по всему миру, а несколько историй превратились в мультфильмы и художественные фильмы.

Альбер Удерцо родился в 1927 году во Франции. При рождении он имел по шесть пальцев на каждой руке - аномалия, исправлена хирургической операцией.

В детстве он открыл для себя комиксы про Микки-Мауса, которые публиковали в Petit Parisien. После Второй мировой войны он начал заниматься комиксами и сам публиковался в издательстве La Société d'édition parisienne.

В 1951 году Удерцо познакомился с Госсинни, а потом назвал эту встречу "дружбой с первого взгляда". В 2017 году оригинальную обложку Удерцо для одной из первых книг об Астериксе продали в Париже за рекордные 1,4 млн евро.

Как сообщал ранее УНИАН, издательство Titan Comics на своем официальном сайте объявило о том, что планирует выпустить графическую новеллу по мотивам игры Horizon Zero Dawn. Комикс выйдет 2 мая 2020 года и продолжит сюжет первоисточника.