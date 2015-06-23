Посол в НАТО назвал страны-союзницы на востоке Европы, где США разместят военное оборудование

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом в Брюсселе на пресс-конференции сообщил посол США в НАТО Дуглас Фев, отвечая на вопрос о планах Сполучнених Штатов разместить в Европе военное оборудование.

"Мы размещаем оборудование для бригады, но мы не размещаем бригаду, солдат. Танки - пустые, машины – пустые, и будут частично размещены на территориях, где проводятся учения в шести восточных странах-союзницах по НАТО с целью обучения. Это своего рода арендованные по договоренности машины или оборудование для тренировки. Оно не идет вместе с солдатами", - пояснил Фев.

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По словам американского посла, солдаты будут обучаться на основе ротации. "Мы считаем, что это должно рассматриваться так, как оно есть - это усилия, чтобы сделать наши тренировки на востоке более эффективными, чем перевозить оборудование каждый раз. Также это полностью соответствует нашим международным обязательствам. Нет никакой причины для реакции любого", - подчеркнул Фев.

Кроме того, американский дипломат отметил, что размещение оборудования будет сделано исключительно на основе приглашения власти этих стран. "Мы не разместим даже одного танка или бронированной машины, военной машины, джипа в любой стране-союзнице, если нас не пригласят это сделать. Мы формализовали эти приглашения в дипломатическом обмене, чтобы быть уверенными, что нас хотят и что нас приглашают", - подчеркнул он.

По словам Люта, США разместят оборудование в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Болгарии и Румынии.