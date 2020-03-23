У берегов Африки пираты взяли в плен украинских моряков

Cудьба взятых в плен украинцев неизвестна.

В Гвинейском заливе, у берегов Африки, семь украинских моряков с судна MSC Talia F попали в плен к пиратам.

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Об этом, в воскресенье, 22 марта, сообщает Seafarers journal.com.

Контейнеровоз направлялся из порта Ломе в порт Либревиль. Всего на борту судна находилось 17 членов экипажа. Во время нападения пираты взяли в плен семерых моряков. По предварительной информации, все захваченные - граждане Украины.

В данный момент судьба взятых в плен неизвестна, а судно продолжило рейс.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря у берегов Камеруна вооруженные пираты атаковали нефтяной танкер Happy Lady и похитили восемь членов экипажа, среди которых - один украинец.