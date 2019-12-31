Пираты напали на танкер у берегов Камеруна, похищен украинец

В общем пираты захватили восемь моряков.

У берегов Камеруна вооруженные пираты атаковали нефтяной танкер Happy Lady и похитили восемь членов экипажа, среди которых - один украинец.

Об этом сообщает Maritime Bulletin.

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Отмечается, что, кроме украинца, также похищены пять греков и два филиппинца. Всего на борту танкера находилось 28 человек.

Нападение на танкер Happy Lady произошло 30 декабря около 23:00 на юго-западе Лимбе, где он стоял на якоре с конца ноября.

В тот же день пираты совершили нападение на еще два корабля у Камеруна, а также две атаки были отбиты нигерийскими вооруженными группами безопасности.