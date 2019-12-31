Пираты напали на танкер у берегов Камеруна, похищен украинец
12:23, 31 декабря 2019Мир
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В общем пираты захватили восемь моряков.
Пірати викрали вісьмох моряків біля Камеруну / фото: maritimebulletin.net
У берегов Камеруна вооруженные пираты атаковали нефтяной танкер Happy Lady и похитили восемь членов экипажа, среди которых - один украинец.
Об этом сообщает Maritime Bulletin.
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Отмечается, что, кроме украинца, также похищены пять греков и два филиппинца. Всего на борту танкера находилось 28 человек.
Нападение на танкер Happy Lady произошло 30 декабря около 23:00 на юго-западе Лимбе, где он стоял на якоре с конца ноября.
В тот же день пираты совершили нападение на еще два корабля у Камеруна, а также две атаки были отбиты нигерийскими вооруженными группами безопасности.
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