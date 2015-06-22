В России отреагировали на продление санкций, хотят вводить "ответные меры"
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев попросил вице-премьера РФ, главу аппарата правительства РФ Сергея Приходько подготовить предложения о введении ответных ограничительных мер в связи с продлением санкций со стороны ЕС.
Об этом сообщает РИА Новости.
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"С учетом того, что Европейский союз продлил на полгода санкции против Российской Федерации, я прошу вас подготовить мое обращение на имя президента с предложением продлить действие указа президента на этот срок о введении ограничительных мер со стороны Российской Федерации. Ну и соответствующее постановление правительства, которым устанавливаются категории продукции, объектов внешнеторговых сделок, на которые распространяются российские ограничительные меры", — сказал Медведев, обращаясь к вице-премьеру Приходько.
Как сообщал УНИАН, 22 июня Европейский Союз принял решение, которым продлил экономические санкции против России до 31 января 2016 года.
Решение было принято сегодня без обсуждения в Люксембурге в рамках заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.
В частности, санкции касаются доступа к европейскому финансовому рынку для отдельных российских банков и компаний, торговли оружием и товарами двойного назначения, а также экспорта определенных технологий, связанных с энергетическим сектором.