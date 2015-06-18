МВФ не будет ждать: Греция должна заплатить, или дефолт - ВВС

По ее словам, если греческое правительство не заплатит до 30 июня, Греция окажется в состоянии дефолта, сообщает ВВС Украина.

"Я надеюсь, что этого не произойдет. Я очень на это надеюсь", - сказала Лагард.

В течение ближайших двух недель Греция должна либо договориться о реструктуризации своей задолженности, или объявить дефолт в связи с невыполнением очередного платежа МВФ, который составляет 1,6 млрд евро.

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Греция уже перенесла выплату 300 миллионов евро, которая должна была состояться в конце мая, на конец июня.

Как сообщал УНИАН, Президент Европейского Совета Дональд Туск созывает срочный саммит для обсуждения ситуации с Грецией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее сообщение распространено в четверг в Брюсселе.

"В свете результатов заседания Еврогруппы, которое прошло сегодня, я решил провести Евросаммит в понедельник, 22 июня в 19.00. Пришло время безотлагательно обсудить ситуацию с Грецией на высшем политическом уровне", - аргументировал свое решение Туск.

Заседание Еврогруппы, которое прошло в четверг в Люксембурге, завершилось безрезультатно.