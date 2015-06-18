Выход Греции из еврозоны повлияет на противостояние Украины и России - экс-президент Совета Европы

Об этом заявил экс-президент Европейского Совета Герман ван Ромпей на конференции в Брюсселе, передает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

"Все должны понять, что если ты уходишь, то может и не навечно, но очень и очень надолго. Это решение выхода в определенном смысле будет влиять на поколения", - заявил Ромпей.

Читайте такжеСитуация с Грецией накаляется: Еврогруппа может выдвинуть ультиматум АфинамВыход Греции из еврозоны, по его словам, несет серьезные геополитические последствия и для конфликта между Украиной и Россией, позволяя РФ воспринимать Евросоюз слабым объединением.

Как сообщал УНИАН ранее, центральный банк Греции допустил выход страны из Евросоюза из-за недостижения соглашений с кредиторами. «Провал в достижении соглашения будет означать начало болезненного курса, который приведет сначала к дефолту Греции, к выходу страны из еврозоны, и, что более вероятно, к выходу из Европейского союза», — говорится в официальном сообщении греческого регулятора.