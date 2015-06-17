У границ Латвии вновь перехватили российские военные самолеты

09:25, 17 июня 2015
Мир
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Истребители воздушной полиции НАТО перехватили 5 военных самолетов Российской Федерации неподалеку от границы Латвии.

МиГ-31 / wikipedia.org

Об этом говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

"Истребители воздушной полиции 16 июня перехватили над Балтийским морем неподалеку Латвии самолеты Ил-20, А-50, Ан-26 и два истребителя Миг-31, принадлежащих вооруженным силам России", - говорится в сообщении.

При этом воздушное пространство стран Балтии нарушено не было.

Как сообщалось, активность российских военных самолетов в Балтийском регионе в течение прошлого года утроилась. Силы НАТО поднимались на перехват российских самолетов более 150 раз.

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