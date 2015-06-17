У границ Латвии вновь перехватили российские военные самолеты

Об этом говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

"Истребители воздушной полиции 16 июня перехватили над Балтийским морем неподалеку Латвии самолеты Ил-20, А-50, Ан-26 и два истребителя Миг-31, принадлежащих вооруженным силам России", - говорится в сообщении.

Air Policing jets on 16 JUN in international airspace above the Baltic Sea near LV border identified RU AF 1x A-50, Il-20, An-26; 2x MiG-31. — NBS (@Latvijas_armija) 16 Июнь 2015

При этом воздушное пространство стран Балтии нарушено не было.

Как сообщалось, активность российских военных самолетов в Балтийском регионе в течение прошлого года утроилась. Силы НАТО поднимались на перехват российских самолетов более 150 раз.