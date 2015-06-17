Bloomberg рассказал о деталях выступления Путина на форуме в Петербурге

Президент не скажет ни слова о серьезных реформах, направленных на то, чтобы вытащить Россию из рецессии, снизить уровень коррупции или защитить право собственности в ходе своего выступления на Международном экономическом форуме (МЭФ) в Санкт-Петербурге, сообщает РБК со ссылкой на агентство Bloomberg.

В этом году речь Путина, вероятно, будет политически нейтральной, чтобы дальше не обострять отношения с США и их союзниками, сказали источники. По их словам, президент также заверит сограждан и инвесторов в том, что худшее в связи с санкциями и падением цен на нефть позади, и эти трудности только укрепили Россию.

По их словам, Путин может объявить о проектах софинансирования с иностранными компаниями, хотя как такие программы будут работать, неясно. Президент может высказаться в поддержку зоны свободной торговли с Китаем и призвать инвестировать в российский Дальний Восток, сказали они.

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Эти же источники указывают, что глава государства за полтора года до парламентских выборов пытается выиграть время, рассчитывая на пополнение международных резервов Банком России. «Это позволит ему реализовать растущие геополитические амбиции, в том числе в Украине», - указывают источники агентства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков от комментариев отказался.

Bloomberg отмечает, что самой значительной инициативой экономической команды российского руководства за последние месяцы является решение за пять-семь лет нарастить международные резервы до “комфортных” $500 миллиардов - примерно на таком уровне они были до присоединения Крыма к России в марте 2014 года - с текущих $363 миллиардов.

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