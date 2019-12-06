The Atlantic: Существует три теории заговора о том, как Украина вмешивалась в выборы США

И открытые данные указывают на то, что всех их, как ни странно, так или иначе придумали и распространили американцы, а не кто-то из России.

В своих красноречивых показаниях для дела об импичменте Фиона Хилл, которая до недавнего времени была членом Совета национальной безопасности США, критиковала президента Дональда Трампа и его сторонников за то, что они постоянно повторяют обвинения против Украины. Мол, она, а не Россия, вмешивалась в американские выборы в 2016 году.

"Это фальшивый рассказ, выдуманный и пропагандируемый российскими спецслужбами", - цитирует The Atlantic слова Хилл, которые она сказала 21 ноября в Конгрессе.

На следующий день издание New York Times сообщило, что высокопоставленные руководители разведки провели консультации для сенаторов, что Россия "по крайней мере с 2017 года" пытается подставить Украину, перекладывая на нее вину за вмешательство в выборы. За считанные дни история о том, что Россия подставила Украину, стала "распространенной мудростью" среди журналистов и комментаторов в Вашингтоне.

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"Утверджение под заголовком "Это все Украина виновата" может войти в историю как наиболее успешная кампания по дезинформации, проведенная российскими разведывательными службами", - писала эксперт Brookings Institute Алина Полякова, комментируя заявление республиканца Джона Кеннеди, в котором он поставил под сомнение причастность России к хакерской атаке против Демократической партии.

Один из наиболее авторитетных репортеров в сфере национальной безопасности Шейн Харрис, который работает на Washignton Post, напомнил Кеннеди, что у США есть "разведывательные данные, и конгрессмены имеют к ним доступ, а история о вине Украины была придумана и распространена Россией". Вероятно, ЦРУ или АНБ действительно обнаружили или им тайные источники сообщили, что Россия посеяла в голове у Трампа мысль об украинском вмешательстве. Трудно говорить о том, что знают далеко не все. Но ни Фиона Хилл, ни New York Times не предложили четких деталей, прямых цитат или имен, чтобы просто подтвердить свои утверждения.

Кампании по дезинформации почти всегда нацелены на широкую публику, а потому оставляют публичные следы. И оценивая исключительно доступные всем доказательства, можно сказать, что фальшивая история о вине Украины была придумана и продвигалась с самого начала американскими авторами теорий заговора, а не российскими марионетками дезинформации.

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Теория заговора "Это сделала Украина" делится на три более экстремальные версии. И в каждой из них то, что Киев якобы "сделал", совершенно другое. Первая версия говорит, что Украина вмешивалась в американские выборы в 2016 году, чтобы помочь Хиллари Клинтон. Вторая версия - что кто-то в Украине, а не в России, взломал компьютерные сети демократов в 2016-ом. И третья версия рассказывает о компании по кибербезопасности CrowStrike, которая помогала Демократической партии. Якобы она "базируется в Украине" или же "принадлежит" украинцам. И что сервер Демократической партии таким образом тоже на украинской территории. Для ясности: CrowdStrike никогда не базировалась в Украине и у нее нет украинских владельцев. Физически сервер демократов никогда и не существовал, потому что инфраструктура под вопросом базируется на облачной технологии.

Эти три теории можно условно назвать "украинским вмешательством", "украинским хакерством" и "украинской собственностью". Трамп по крайней мере с апреля 2017 года смешивал все эти теории заговора. На это указывает итог его телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским за 25 июля, а также его 53-минутный разговор в эфире Fox & Friends за 22 ноября. Когда же эта трехэтажная теория вообще возникла?

История об "украинском вмешательстве" фактически берет свое начало в самой Украине. В конце мая 2016 года "Украинская правда" сообщила о так называемой "черной бухгалтерии", документе из 22 страниц, который разоблачает коррупцию времен пророссийского президента Виктора Януковича. 14 августа 2016 года New York Times опубликовала репортаж о том, что на этих рукописных страницах вписано имя Пола Манафорта, который в то время руководил избирательной кампанией Трампа. В документе говорилось, что пророссийская "Партия регионов" выплатила ему 12,7 миллиона долларов, которые он не задекларировал.

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Менее чем через неделю после того Манафорт ушел в отставку. Еще через неделю, 28 августа, Financial Times вышла с заголовком: "Украинские лидеры ведут кампанию против "пропутинского" Трампа". В ней говорилось о том, что украинские политики "вмешиваются" в выборы в США.

Доверенное лицо Трампа Роджер Стоун прочитал статью в Financial Times, перепечатал ее на своем личном сайте и 6 сентября поделился с 79 тысячами подписчиков на Twitter. До утечки информации Джона Подесты оставался целый месяц.

"Единственные, кто вмешивается в выборы США, - это друзья Клинтон в Украине", - сказал Стоун.

Идея об "украинском вмешательстве" набрала обороты в начале 2017 года благодаря теперь пресловутому расследованию Politico, которое, как оказалось, распространяли правые радикалы. Российская фабрика троллей и ГРУ, которые активно работали над влиянием на ход выборов, безусловно, раздули эту историю. Но они вступили в игру позже, почти через полгода после первого появления истории. Об этом говорят данные об активности российских троллей, опубликованных в Twitter.

"Где недовольство через заговор Клинтон и ее команды с Украиной ради вмешательства в выборы в США?" - писал один из главных российских троллей @USA_Gunslinger 12 июля 2017 года.

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Так называемый "Киберберкут" тоже пытался распространить слух об "украинском вмешательстве" через распространение в интернете с июня 2017-го. Но это говорит, что российская сторона не придумала эту версию теории заговора, она ее повторила за американскими правыми радикалами.

Происхождение рассказа об "украинском хакерстве" более размыто. В документе, опубликованном в прошлом месяце, ФБР раскрывает одну важную деталь. Во время допроса в бюро бывший заместитель Манафорта Рик Гейтс вспоминал, что один из деловых партнеров его босса Константин Килимник, у которого были связи с российской разведкой, продвигал выдумку об украинской роли в хакерской атаке против Демократической партии.

"Гейтс вспомнил, как Манафорт говорил, что хакерскую атаку, скорее всего, провели украинцы, а не русские, тем самым повторив рассказ, поддерживаемый Килимником", - говорится в документе ФБР.

Сбивает с толку эпизод документа, в котором говорится, что Килимник допускал вину россиян в хакерской атаке. Но они якобы это сделали из Украины. Из показаний Гейтса, однако, не понятно, когда именно эти утверждения были высказаны. И как часто Манафорт их повторял. Выдумку об "украинском хакерстве" часто сочетают с теорией о CrowdStrike. Мол, компания по кибербезопасности каким-то образом сама устроила утечку информации демократов, а потом подставила российскую разведку. Интересно, что Килимник не продвигал эту более распространенную версию теории заговора.

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Из всех теорий версия об "украинской собственности" получила наибольшее внимание в последнее время. Как оказалось, она впервые появилась в январе 2017-го на сайтах правых и левых радикалов. Это произошло почти одновременно. В ранние часы Washington's Blog опубликовал материал на 5,6 тысяч слов под заголовком: "Почему история CrowdStrike о российских хакерах разваливается". В ней были собраны разные сплетни, а также упоминание об основателе CrowdStrike Дмитрие Алперовиче.

"Он не служит интересам США. Он точно украинский патриот. Возможно, ему стоит переехать в Украину", - говорилось в статье.

Того же дня The Nation опубликовало собственную статью о CrowdStrike. Журнал подчеркивал, что Алперович - научный сотрудник Atlantic Council. И что аналитический центр из Вашингтона "частично финансируют "Всемирный конгресс украинцев" и украинский олигарх Виктор Пинчук". А следовательно компания CrowdStrike как-то связана с украинскими деньгами и тайным влиянием. Washington's Blog подхватил эпизод про Пинчука через два дня. А Breitbart News тоже начал негативно писать о CrowdStrike.