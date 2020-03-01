В США из-за коронавируса дополнительно будут проверять людей, прибывших в страну

По словам Трампа, речь идет о пассажирах, прибывших из стран с высоким уровнем риска.

Президент США Дональд Трамп объявил о дополнительных процедурах проверки граждан, прибывающих в Штаты из стран с высоким риском инфицирования коронавирусом.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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"Кроме проверки путешественников "до посадки" из определенных стран с высоким риском или областей в этих странах, они также будут проверяться по прибытии в Америку", - написал Трамп.

Ранее Соединенные Штаты из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ввели запрет на въезд для иностранных граждан, посещавших Иран в течение последних 14 дней.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 28 февраля в связи с распространением коронавируса в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до "очень высокого".