Турция заявила о наступлении на сирийскую армию

Официальный Дамаск заблокировал воздушное пространство на северо-западе страны.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара начала наступление на сирийскую армию.

По его словам, операция «Весенний щит» «проходит успешно», сообщает Deutsche Welle.

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На фоне турецких атак на территории Сирии официальный Дамаск заблокировал воздушное пространство на северо-западе страны. Отныне самолетам и беспилотникам запрещено летать над этой территорией, особенно над провинцией Идлиб.

«Каждый самолет, нарушающий наше воздушное пространство, классифицируется как вражеский и будет сбит», - говорится в сообщении сирийского государственного агентства Sana.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, как передает турецкое агентство Anadolu, заявил, что данное решение было принято в связи с "подлым" ударом по позициям сил Турции, в результате которого 27 февраля погибли 36 военных.

"У Турции нет цели вооруженного противостояния с Россией в Сирии. Наша задача - предотвращение преступлений режима Башара Асада, устранение радикализации и предотвращение миграции. ВС Турции основываются на праве на самооборону. Нашей целью являются только сторонники Асада, которые атакуют расположения турецких военных", - отметил Акар.

Напомним, что 27 февраля в результате удара с воздуха сирийской авиации погибли 33 турецких военных и еще 36 получили ранения. В ответ турецкая армия обстреляла многочисленные военные объекты на территории Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своего российского коллегу Владимира Путина оставить его в Сирии один на один с режимом президента Башара Асада.

Кроме того, Эрдоган объявил об открытии со стороны Турции европейской границы для беженцев. Он также обвинил ЕС в невыполнении обещаний. По состоянию на 1 марта, по оценкам турецкой стороны, к границе с ЕС уже пропущены более 75 тысяч мигрантов.