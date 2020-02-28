Президента Монголии поместили на карантин после визита в Пекин

Во время этой поездки он подарил Китаю 30 тысяч баранов.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга первым из глав государств просидит на 14-дневном карантине из-за коронавируса нового типа COVID-19 после визита в Пекин.

Эту информацию подтвердила пресс-служба президента Монголии.

Читайте такжеТрамп заявил, что работа над вакциной от коронавируса идет "быстро и очень хорошо"Известно, что Баттулга вернулся из КНР 27 февраля. Он и сопровождающие его чиновники сдали анализы, а после отправились на карантин в специализированные медицинские учреждения.

Во время своего визита Баттулга вручил председателю КНР Си Цзиньпину сертификат о передаче в дар Китаю 30 тысяч баранов.

Ранее УНИАН сообщал, что из-за коронавируса на карантине в Британии оказались дети Кембриджей.