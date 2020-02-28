Президента Монголии поместили на карантин после визита в Пекин
15:50, 28 февраля 2020Мир
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Во время этой поездки он подарил Китаю 30 тысяч баранов.
Халтмаагийн Баттулга провел один день в Пекине / svoboda.org
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга первым из глав государств просидит на 14-дневном карантине из-за коронавируса нового типа COVID-19 после визита в Пекин.
Эту информацию подтвердила пресс-служба президента Монголии.
Читайте такжеТрамп заявил, что работа над вакциной от коронавируса идет "быстро и очень хорошо"Известно, что Баттулга вернулся из КНР 27 февраля. Он и сопровождающие его чиновники сдали анализы, а после отправились на карантин в специализированные медицинские учреждения.
Во время своего визита Баттулга вручил председателю КНР Си Цзиньпину сертификат о передаче в дар Китаю 30 тысяч баранов.
Ранее УНИАН сообщал, что из-за коронавируса на карантине в Британии оказались дети Кембриджей.
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