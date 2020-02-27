Из-за коронавируса в Британии дети Кембриджей оказались на карантине

Школу Thomas's Battersea, где учатся дети герцога и герцогини Кембриджских, закрыли на двухнедельный карантин из-за коронавируса.

Стало известно о том, что четыре ученика, которые учатся в частной школе Thomas's Battersea, которые вернулись с каникул, проведенных в Италии, были отправлены на карантин домой. Все дело в том, что опасный коронавирус уже добрался до Италии. Чтобы избежать проблем, школу, где также учатся дети Кембриджей, решили закрыть на временный карантин.

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Хаос и замешательство в связи с коронавирусом охватывают почти каждую часть британской жизни, поскольку школы и крупные предприятия закрываются, а большие спортивные мероприятия откладываются из-за вспышек вируса в Европе, передает ТСН со ссылкой на Daily Mail.

Дети герцога и герцогини провели зимние каникулы в загородном поместье и не путешествовали на итальянские курорты, но так же, как и другие дети в учебном заведении, вынуждены перейти на временное домашнее обучение в связи с карантином.

В рабочем графике герцога и герцогини пока нет изменений, связанных с карантином в школе их детей. В начале марта Кембриджи собираются в Ирландию.