В Хорватии толпа сожгла "скульптуру" однополой семьи (фото)
В Хорватии гражданские активисты и политики осудили сожжение карнавальной скульптуры, изображающей однополую супружескую пару и ребёнка. Событие, ставшее известным по всей Хорватии, произошло на юге страны в небольшом городе Имотски, на площади, где находились сотни отдыхающих.
Об этом передает Радио Свобода.
Читайте также"Презервативы только для женатых": в Индонезии на День святого Валентина арестовали неженатые парыВысокая скульптура была подожжена в присутствии толпы, которая шумно приветствовала происходящее. В это время над площадью звучала похоронная музыка.
Инцидент произошёл через несколько недель после принятия Конституционным судом постановления о праве однополых семей на усыновление детей.
Президент Зоран Миланович выразил своё возмущение, назвав сожжение «печальным, бесчеловечным и абсолютно недопустимым актом». «Ненависть, нетерпимость и бесчеловечность не присущи и не будут присущи хорватской традиции», – заявил президент.
Ранее УНИАН сообщал, как пара женщин вступила в первый однополый брак в Северной Ирландии.