В Хорватии толпа сожгла "скульптуру" однополой семьи (фото)

Инцидент произошёл через несколько недель после предоставления однополым семьям права на усыновление детей.

В Хорватии гражданские активисты и политики осудили сожжение карнавальной скульптуры, изображающей однополую супружескую пару и ребёнка. Событие, ставшее известным по всей Хорватии, произошло на юге страны в небольшом городе Имотски, на площади, где находились сотни отдыхающих.

Об этом передает Радио Свобода.

Читайте также"Презервативы только для женатых": в Индонезии на День святого Валентина арестовали неженатые парыВысокая скульптура была подожжена в присутствии толпы, которая шумно приветствовала происходящее. В это время над площадью звучала похоронная музыка.

Инцидент произошёл через несколько недель после принятия Конституционным судом постановления о праве однополых семей на усыновление детей.

Президент Зоран Миланович выразил своё возмущение, назвав сожжение «печальным, бесчеловечным и абсолютно недопустимым актом». «Ненависть, нетерпимость и бесчеловечность не присущи и не будут присущи хорватской традиции», – заявил президент.

Ранее УНИАН сообщал, как пара женщин вступила в первый однополый брак в Северной Ирландии.