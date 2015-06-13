Несколько вооруженных людей обстреляли полицейский участок в Далласе

Один из нападавших попытался скрыться с места происшествия в бронированном фургоне, однако правоохранители заблокировали его на автомобильной стоянке, передает Би-би-си. После нападения рядом со зданием полицейского участка обнаружили несколько мешков, в одном из которых была взрывчатка и самодельные бомбы из обрезков труб.

Читайте такжеВ американском штате Мэриленд объявили чрезвычайное положение из-за массовых беспорядковМотивы преступления пока неизвестны.

Руководитель полиции Далласа Дэвид Браун сообщил со слов очевидцев, стрельба началась в половине первого дня, и что нападавших было предположительно четверо, однако эти данные требуют проверки.

После стрельбы один из нападавших протаранил своим фургоном полицейский автомобиль и попытался скрыться.

Полиция устроила погоню с участием десятка машин и догнала преступника за 14 км от центра Далласа на парковке Хатчинс, где сейчас продолжаются переговоры с водителем фургона - его заставляют сдаться.

Злоумышленник объявил полиции, что его зовут Джеймс Булвер, однако официально его личность пока не подтвердили.

По словам Дэвида Брауна, полиции известен человек с таким именем, который трижды фигурировал в сообщениях о домашнем насилии и обещал взорвать себя, потому что полиция забрала у него детей и назвала его террористом.

Жителей домов вблизи полицейского участка эвакуировали после того, как там обнаружили подозрительные мешки.

На место вызвали команду саперов. Во время попытки обезвредить один из мешков с помощью робота прогремел взрыв.

Еще два мешка обнаружили под полицейским грузовиком рядом с полицейским участком и в мусорном баке.

"Сначала прозвучало около 200 выстрелов, а затем я увидел, как отъезжают машины", - рассказал Джошуа Гилбод, квартира которого расположена напротив полицейского участка.

Полиция эвакуировала жителей его дома вскоре после того, как по его словам, "прогремел мощный взрыв, так что стекла задрожали".