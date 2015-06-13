После ночного погрома россияне пикетировали консульство Украины в Ростове-на-Дону

Перед генконсульством Украины в Ростове-на-Дону прошел стихийный митинг. В акции приняли участие около 50 человек, передает ТАСС.

По словам одного из ее участников, гражданского активиста Андрея Баева, этот пикет проходил в качестве ответных мер на действия официального Киева, который дискредитирует Россию в глазах мирового сообщества.

Никаких лозунгов участники акции провозглашать не собирались. У них в руках были примерно 30 российских триколоров. Около 20 минут они постояли перед воротами генконсульства, потом несколько раз выкрикнули: "Россия", и разошлись.

"По итогам мероприятия будет составлена резолюция против дискредитации России Киевом в глазах мирового сообщества", - сказал Баев.

Между тем, территория, прилегающая к генконсульству Украины, остается неубранной после событий минувшей ночи, когда неизвестные забросали генконсульство йодом, кирпичами, помидорами и зеленкой. На тротуаре валяются осколки стекла, упаковки от продуктов и овощи.

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Как сообщал УНИАН, в Ростове-на-Дону «организованная группа неизвестных» устроила погром Генерального консульства Украины в РФ.

По словам украинского консула Александра Ковтуна, «сегодня ночью, около 00.50, несколько десятков людей устроили погром нашего консульства – разбито 17 окон, сорвана табличка консульства. В диппредставительство бросали кирпичи, яйца, помидоры и мусор, здание облито зеленкой».

Как сказал консул, судя по повреждениям здания, налетчики использовали биты и палки. Ковтун подчеркнул, что на консульство напала организованная группа людей в масках, причем они прибыли из центральной части города, где находятся управления ФСБ РФ и полиции. Ковтун отметил, что сразу после нападения к консульству прибыли российские журналисты.