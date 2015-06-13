ВОЗ: распространению вируса MERS в Южной Корее способствовали врачи

Корейские врачи, незнакомые с коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS), способствовали распространению заболевания, говорится в докладе экспертов Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, многие палаты в сеульских больницах были переполнены, что ускорило распространение инфекции, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Как подчеркивают в ВОЗ, текущая вспышка имеет сложный характер, вследствие чего следует готовиться к новым случаям заражения.

По данным Минздрава Южной Кореи, общее число заразившихся выросло до 138 человек. 14 человек уже скончались от этой болезни.

Впервые заболевание у людей было зафиксировано в Саудовской Аравии в 2012 году. Как полагают ученые, вирус может передаваться человеку от молодых верблюдов-дромадеров.

Первым человеком из Южной Кореи, заразившимся MERS, стал бизнесмен, летавший в Эр-Рияд по делам.