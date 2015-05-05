Во Франции из-за терроризма разрешат новые технологии слежки

Одной из причин принятия нового закона стали события 7 января 2015 года, когда в ходе вооружённого нападения на офис редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже были убиты 12 человек, сообщает Русская служба ВВС.

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Правительство страны считает, что закон необходим для внедрения новых технологий слежки и получения информации в рамках правового поля.

Кроме того, французские власти считают необходимым создание надзорного органа, который бы контролировал работу служб разведки.

По мнению критиков, после принятия новых правил возрастет число случаев нарушения частной жизни французов.