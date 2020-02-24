"Переселение" в интернет: как живут и развлекаются в Китае во время эпидемии коронавируса (видео)

Эпидемия коронавирус COVID-19 поместила миллионы людей в Китае под "домашний арест", но это не означает, что общественная жизнь прекратилась.

В Китае десятки миллионов людей оказались под карантином. Власти ввели там такие условия, которые можно сравнить с "домашним арестом".

Китайцы фактически "переселились" в интернет. Люди делятся в сети видеозаписями своих развлечений.

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Они играют в игры и делают вид перед телевизором, что находяться на курорте. Кое-кто даже ловит рыбу.

Другие же пытаются держать себя в форме, занимаясь спортом. Школы тоже на карантине, поэтому занятия проходят дистанционно - в интернете.

Хуже ситуация с ежедневными покупками. К магазинам в городах под карантином мало кто ходит. Да и служба доставки - контакт по меньшей мере с курьером, а это тоже риск.

Поэтому курьеры вынуждены мерить температуру, прежде чем зайти в дом. Но даже таких мер безопасности иногда маловато. Поэтому некоторые заведения указывают в чеках температуру повара, упаковщика и курьера, чтобы успокоить клиентов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 24 февраля в Китае подтверждены 77 150 случаев заражения коронавирусом Covid-19, смертельный исход зафиксирован у 2 592 случаев.

Тем временем, в Италии зафиксирована пятая смерть от коронавирус из Китая. На данный момент в стране официально зафиксировано 219 случаев заражения.