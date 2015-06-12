В Бельгии построили сказочный песчаный город на берегу моря (фотогалерея)

Более 30 мастеров со всего мира четыре недели подряд строили 150 гигантских скульптур главных героев комиксов Marvel и фильмов Star Wars производства "Дисней" и других.

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Для того, чтобы построить "город из песка", скульпторам понадобились 6000 тонн песка.

Ранее сообщалось, что зимой в Китае построили огромный ледяной город с разноцветными замками. Скульпторы создали из льда целые замки и фантастические города. Ледяные скульптуры были ночью освещены разноцветными огнями.