В Бельгии построили сказочный песчаный город на берегу моря (фотогалерея)
17:19, 12 июня 2015Мир
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В бельгийском городе Остенд, которое расположено на берегу Северного моря, полным ходом идет подготовка к открытию фестиваля песчаной скульптуры "Frozen Summer Fun".
REUTERS
Более 30 мастеров со всего мира четыре недели подряд строили 150 гигантских скульптур главных героев комиксов Marvel и фильмов Star Wars производства "Дисней" и других.
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Для того, чтобы построить "город из песка", скульпторам понадобились 6000 тонн песка.
Ранее сообщалось, что зимой в Китае построили огромный ледяной город с разноцветными замками. Скульпторы создали из льда целые замки и фантастические города. Ледяные скульптуры были ночью освещены разноцветными огнями.
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