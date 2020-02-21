В США назначили прокурора, который будет курировать связанные с Украиной дела

Какие дела, связанные с Украиной, будет курировать Ричард Донохью, не уточняется.

Министерство юстиции США назначило прокурора из Нью-Йорка Ричарда Донохью куратором дел, касающихся Украины.

Об этом сообщил CNN со ссылкой на официальное письмо, полученное Юридическим комитетом Палаты представителей США, передает lb.ua.

Согласно сообщению, Донохью будет координировать существующие вопросы, а также решать любые вопросы, связанные с Украиной, включая открытие новых расследований, или расширение уже существующих. О каких именно делах речь, не сообщается.

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Документ был подписан заместителем генерального прокурора для руководящего состава Министерства юстиции США еще в прошлом месяце, однако о нем стало известно только сейчас, когда его текст был направлен для ознакомления в профильные комитеты Конгресса США.

В документе не уточняется, какие дела, связанные с Украиной, будет курировать Донохью. Однако при этом упоминается дело Руди Джулиани, который был личным адвокатом президента Трампа и играл ведущую роль в процессе импичмента главы Белого дома.

В соответствии с новой политикой, любое новое дело, касающееся украинского вопроса, отныне должно быть направлено в кабинет Донохью "для расследования и соответствующего обращения".