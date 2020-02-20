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В Германии неизвестные открыли стрельбу, 8 погибших - СМИ (фото, видео)

01:23, 20 февраля 2020
Мир
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В немецком городе Ханау недалеко от Франкфурта неизвестный открыл стрельбу.

Как сообщает Bild, в результате происшествия по меньшей мере восемь людей погибли, пять серьезно пострадали. Первоначально издание сообщало о четырех жертвах.

Издание отмечает, что мужчина открыл стрельбу в баре, а затем на одной из площадей города. По данным источников издания, преступник вел огонь из салона собственного автомобиля.

Полиция Ханау подтвердила информацию о пяти тяжело раненных и добавила, что нападавшие передвигались на автомобиле темного цвета.

"Полиция немедленно начала масштабную операцию, проводится расследование", - сказано в сообщении.

Издание hessenschau.de отмечает, что неизвестные атаковали две кальянные в разных районах города. В одной были застрелены три человека, в другой - пять.

В Ханау проживают 100 тысяч человек, город находится в 25 километрах к востоку от Франкфурта.

Напомним, в январе на юге Германии в городе Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг неизвестный открыл стрельбу по прохожим. Сообщалось о шести погибших.

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