В Германии неизвестные открыли стрельбу, 8 погибших - СМИ (фото, видео)

По данным СМИ, злоумышленники атаковали две кальянные.

В немецком городе Ханау недалеко от Франкфурта неизвестный открыл стрельбу.

Как сообщает Bild, в результате происшествия по меньшей мере восемь людей погибли, пять серьезно пострадали. Первоначально издание сообщало о четырех жертвах.

Издание отмечает, что мужчина открыл стрельбу в баре, а затем на одной из площадей города. По данным источников издания, преступник вел огонь из салона собственного автомобиля.

Полиция Ханау подтвердила информацию о пяти тяжело раненных и добавила, что нападавшие передвигались на автомобиле темного цвета.

"Полиция немедленно начала масштабную операцию, проводится расследование", - сказано в сообщении.

Издание hessenschau.de отмечает, что неизвестные атаковали две кальянные в разных районах города. В одной были застрелены три человека, в другой - пять.

В Ханау проживают 100 тысяч человек, город находится в 25 километрах к востоку от Франкфурта.

Dude a guy in my little hometown Hanau Germany started shooting and already killed 7 people wtf is happening take care of each other guys!! #hanau#kesselstadt#amoklauf#mainkinzigkreispic.twitter.com/72V7s8LUgH — EmrePTV (@EmrePtv) February 19, 2020

Breaking: BILD is reporting that 8 people are dead following a mass shooting in Hanau, Germany. Reports indicate that the shooting(s) took place in the vicinity of at least one hookah bar. pic.twitter.com/tWG7yiqtTU — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 19, 2020

Напомним, в январе на юге Германии в городе Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг неизвестный открыл стрельбу по прохожим. Сообщалось о шести погибших.