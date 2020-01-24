В Германии неизвестный застрелил шестерых человек
На юге Германии в городе Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг неизвестный открыл стрельбу по прохожим.
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В результате инцидента есть раненые и, "вероятно", погибшие, сообщила местная полиция в Twitter.
По предварительным данным, речь идет о преступлении, совершенном в связи с семейными раздорами.
Продолжается крупномасштабная полицейская операция.
⚠️POLIZEIEINSATZ⚠️— Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020
Größerer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.
Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.
Keine Hinweis auf weitere Täter.
Как сообщает DW, подозреваемый задержан. Информации о наличии возможных сообщников у предполагаемого преступника на данный момент у полиции не имеется.
Издание Focus Online сообщило о шести погибших.
Напомним, в США злоумышленники устроили сразу две стрельбы в разных городах, в результате чего погибли люди.