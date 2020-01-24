В Германии неизвестный застрелил шестерых человек

По предварительным данным, речь идет о преступлении, совершенном в связи с семейными раздорами.

На юге Германии в городе Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг неизвестный открыл стрельбу по прохожим.

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В результате инцидента есть раненые и, "вероятно", погибшие, сообщила местная полиция в Twitter.

По предварительным данным, речь идет о преступлении, совершенном в связи с семейными раздорами.

Продолжается крупномасштабная полицейская операция.

⚠️POLIZEIEINSATZ⚠️

Größerer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.

Keine Hinweis auf weitere Täter. — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

Как сообщает DW, подозреваемый задержан. Информации о наличии возможных сообщников у предполагаемого преступника на данный момент у полиции не имеется.

Издание Focus Online сообщило о шести погибших.

Напомним, в США злоумышленники устроили сразу две стрельбы в разных городах, в результате чего погибли люди.