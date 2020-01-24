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В Германии неизвестный застрелил шестерых человек

16:03, 24 января 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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В результате инцидента есть раненые и, "вероятно", погибшие, сообщила местная полиция в Twitter.

По предварительным данным, речь идет о преступлении, совершенном в связи с семейными раздорами.

Продолжается крупномасштабная полицейская операция.

Как сообщает DW, подозреваемый задержан. Информации о наличии возможных сообщников у предполагаемого преступника на данный момент у полиции не имеется.

Издание Focus Online сообщило о шести погибших.

Напомним, в США злоумышленники устроили сразу две стрельбы в разных городах, в результате чего погибли люди.

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