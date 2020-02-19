Замглавы Пентагона, который был против сокращения военной помощи для Украины, подал в отставку

Заместитель министра обороны США Джон Руд с 28 февраля уходит в отставку по просьбе президента Дональда Трампа.

Заместитель министра обороны США Джон Руд, который в прошлом году рекомендовал не сокращать военную помощь для Украины, решил уйти в отставку после просьбы президента Дональда Трампа покинуть должность.

В частности, Руд в письме Трампу сообщил, что уйдет со своего поста 28 февраля, как этого просил президент США, сообщает Bloomberg.

В то же время, Руд, который занимает должность заместителя главы Пентагона с января 2018 года, не сообщил, почему Трамп желает его отставки.

"Я так понимаю, от секретаря Эспера (министра обороны США Марка Эспера - УНИАН), что вы просили моей отставки с занимаемой должности заместителя секретаря обороны по вопросам политики", - отметил Руд в письме.

В то же время, ряд источников сообщили, что некоторые чиновники по вопросам безопасности США потеряли доверие к способности Руда реализовывать повестку дня президента Трампа.

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Ранее Руд привлек к себе внимание, поскольку он был должностным лицом, которое в мае засвидетельствовал Конгрессу, что Украина имела право на получение 250 млн долларов на помощь в сфере безопасности. Позже эту помощь Белый дом временно заблокировал.

Как сообщал УНИАН, летом 2019 года американское издание Politico писало, что президент США Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу по финансированию поддержки сферы безопасности Украины. Из-за пересмотра программы приостановилась возможность использования предусмотренных в бюджете США 250 млн долларов на помощь в сфере безопасности Украины. Средства не могли расходоваться, пока проходил пересмотр программы финансирования и срок использования этих средств истекал 30 сентября.

12 сентября в Государственном департаменте США заявили, что согласились выделить задержанную помощь в сфере безопасности для Украины.