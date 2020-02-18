В Британии оштрафовали российский телеканал на 20 тысяч фунтов

Британский регулятор наказал российский телеканал за нарушение принципа беспристрастности.

В Великобритании регуляторный орган наложил штраф на компанию, которая является владельцем лицензии на телеканал "НТВ Мир Балтия", версии российского телеканала "НТВ" для стран Балтии, за нарушение принципа беспристрастности в новостном сюжете об отравлении Скрипалей.

Как говорится в решении регулятора Ofcom, компания Baltic Media Alliance Limited, которая транслирует канал "НТВ Мир Балтия", должна заплатить штраф в 20 тысяч фунтов (почти 640 тысяч гривень), а также подать в эфир сообщение о выводах регулятора "в день и в форме, которые определит Ofcom", пишет Радио Свобода.

Речь идет о новостном сюжете, который передавался еще 2 апреля 2018 года и касался отравления в городе Солсбери российских граждан Сергея и Юлии Скрипалей. Этот сюжет до сих пор есть на сайте российского канала "НТВ".

Читайте такжеВ Британии считают телеканалы России «оружием дезинформации»

Прежде чем принять сейчас решение о штрафе, регулятор более года назад, 11 февраля 2019-го, установил, что компания-владелец лицензии, передавая в эфир этот сюжет, в котором была широко представлена позиция России, не подала достаточно широкого круга других важных взглядов и этот вопрос и тем самым не придерживалась принципа надлежащей беспристрастности.

Компания Baltic Media Alliance Limited имеет лицензии на передачи на русском языке международных версий российских телеканалов в основном для стран Балтии - в частности, "НТВ Мир Балтия", "НТВ Мир Литва" и ряда других, - но она зарегистрирована в Великобритании и должна выполнять законные требования этой страны к средствам информации.

Ofcom напомнил, что упомянутое нарушение стало для этой компании уже шестым с ноября 2014 года.

Как сообщал УНИАН, в июле 2019 года медиарегулятор Великобритании Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов (примерно 6 млн 335 тысяч гривень) за нарушение правил вещания на территории страны.