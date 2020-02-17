Во Франции разбился самолет с туристами (видео)

По неизвестным причинам пилот потерял управление, а самолет загорелся при столкновении.

На юге Франции разбился небольшой самолет с туристами на борту, в результате чего погибли четыре человека.

Как сообщает France 3, малый самолет Piper PA-28 разбился в воскресенье днем.

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Он вылетел из города Ангулем (регион Пуату-Шаранта) и упал в нескольких километрах к северу от взлетно-посадочной полосы аэродрома Мийо-Ларзака около полудня в городе Крессель.

По неизвестным причинам пилот потерял управление, а самолет загорелся при столкновении.

В результате катастрофы погиб пилот и трое пассажиров.

По факту аварии начато расследование, полиция устанавливает возможные причины катастрофы. Отмечается, что в этот день на плато были сильные порывы ветра.

"Три следователя BEA выезжают на место и будут там до завтрашнего утра (понедельника, - ред.)", - сказано в сообщении французского Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) на странице в Twitter.

⚠️ Accident mortel d’un #PA28 survenu ce jour vers 13h à #Creisseles / 3 enquêteurs @BEA_Aero se rendent sur place et seront sur site demain matin. — BEA ✈️ 🚁🛩 🇫🇷 (@BEA_Aero) February 16, 2020

Напомним, в конце декабря небольшой самолет рухнул на жилой дом в американском штате Мэриленд.