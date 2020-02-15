Война с США была близка - глава МИД Ирана

По его словам, Иран очень взвешенно отреагировал на действия США, нанеся удар по военной базе.

После убийства американцами генерала Касема Сулеймани США и Иран были очень близки к началу войны.

Об этом заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, передает телекомпания NBC.

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"Мы были очень близки к войне, потому что США инициировали акт агрессии против Ирана и сделали это, прошу прощения, трусливо. Они не могли противостоять Сулеймани на поле боя, поэтому они нанесли удар под покровом ночи, применив беспилотник, запущенный с автомобиля, предназначенного для выполнения миссии по установлению мира", − указал Зариф в интервью.

По его словам, Иран очень взвешенно отреагировал на действия США, нанеся удар по военной базе.

"Мы хотели продемонстрировать Соединенным Штатам, что Иран нельзя загнобить и действия против Ирана будут иметь последствия. Я считаю, что администрация США страдает от последствий ложных представлений и дезинформации об Иране. Я считаю, что это может вызвать катастрофу", − подчеркнул министр.