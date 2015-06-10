Палата общин поддержала законопроект о референдуме по выходу Великобритании из ЕС

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на BBC.

Законопроект, подготовленный правительством, поддержали 544 депутата, представляющих Консервативную и Лейбористскую партию. Против выступили 53 парламентария из Шотландской национальной партии, которая рассматривает выход Великобритании из ЕС как катастрофу для королевства.

Читайте такжеОбама надеется, что Великобритания останется в составе ЕвросоюзаМинистр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд, выступая в Палате общин, заявил, что целому поколению британских избирателей было отказано в возможности иметь право голоса в вопросах отношений королевства с Европейским союзом. «Сегодня мы предоставим им это право», — отметил Хаммонд.

До окончательного утверждения законопроект должен пройти еще несколько этапов. На следующем его обсудят на уровне парламентского комитета.

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Ранее УНИАН сообщал, что в парламенте Великобритании зарегистрирован законопроект о проведении референдума относительно членства страны в ЕС. Первое рассмотрение законопроекта состоится 9 июня.