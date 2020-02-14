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В Польше депутат Сената оскандалилась неприличным жестом (фото)

13:19, 14 февраля 2020
Мир
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Женщина показала средний палец оппозиции / wprost.pl

Женщина показала средний палец оппозиции, пишет Европейская правда со ссылкой на польские СМИ.

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Инцидент произошел после того, как Сейм принял постановление о выделении 2 миллиардов злотых для государственных медиа, которые оппозиционные политики и активисты обвиняют в пропаганде.

В ответ на инициативу коалиции оппозиционные политики требовали эти деньги отдать на здравоохранение.

Во время возгласов оппозиции: «Позор» Иоанна Лихоцкая показала в их сторону средний палец.

Как сообщал УНИАН, депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко в зале заседания Верховной Рады устроил перепалку с депутатом из "Батькивщины" Алексеем Кучеренко.

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