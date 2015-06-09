Расследование кибератаки на французский TV5Monde привело в Россию - СМИ

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, которое цитирует судебный источник.

Других подробностей расследования агентство не сообщает.

Читайте такжеРоссийские хакеры причастны к хищению данных налоговой службы США - СМИСайт и аккаунты французского телеканала TV5Monde были взломаны 9 апреля неизвестными. На страницах телеканала в социальных сетях Facebook и Twitter были размещены пропагандистские материалы группировки "Исламское государство" (ИГ).

Как сообщал УНИАН ранее, хакеры похитили персональные данные около 4 миллионов служащих правительственных структур США.