Расследование кибератаки на французский TV5Monde привело в Россию - СМИ

23:21, 09 июня 2015
Мир
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Сотрудники правоохранительных органов Франции, ведущие расследование по делу о произошедшей в апреле масштабной кибератаке на телеканал TV5Monde, склоняются к версии, что за взломом стоят хакеры из России.

boingboing.net

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, которое цитирует судебный источник.

Других подробностей расследования агентство не сообщает.

Читайте такжеРоссийские хакеры причастны к хищению данных налоговой службы США - СМИСайт и аккаунты французского телеканала TV5Monde были взломаны 9 апреля неизвестными. На страницах телеканала в социальных сетях Facebook и Twitter были размещены пропагандистские материалы группировки "Исламское государство" (ИГ).

Как сообщал УНИАН ранее, хакеры похитили персональные данные около 4 миллионов служащих правительственных структур США.

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