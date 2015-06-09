Расследование кибератаки на французский TV5Monde привело в Россию - СМИ
23:21, 09 июня 2015Мир
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Сотрудники правоохранительных органов Франции, ведущие расследование по делу о произошедшей в апреле масштабной кибератаке на телеканал TV5Monde, склоняются к версии, что за взломом стоят хакеры из России.
За взломом могут стоять хакеры из России / boingboing.net
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, которое цитирует судебный источник.
Других подробностей расследования агентство не сообщает.
Читайте такжеРоссийские хакеры причастны к хищению данных налоговой службы США - СМИСайт и аккаунты французского телеканала TV5Monde были взломаны 9 апреля неизвестными. На страницах телеканала в социальных сетях Facebook и Twitter были размещены пропагандистские материалы группировки "Исламское государство" (ИГ).
Как сообщал УНИАН ранее, хакеры похитили персональные данные около 4 миллионов служащих правительственных структур США.
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