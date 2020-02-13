Сенат США ограничил военные полномочия Трампа против Ирана
Сенат США принял резолюцию, ограничивающую полномочия президента США Дональда Трампа в использовании армии страны против Ирана.
Об этом сообщает Reuters в четверг вечером.
Читайте такжеСтало известно, во сколько обошлась США война в Ираке
Резолюцию поддержал 51 сенатор. При этом 45 представителя верхней палаты Конгресса выступили против.
Согласно резолюции, объявление войны Ирану невозможно без одобрения Конгресса.
За Трампом остается право на применение силы в случае, если от Ирана будет исходить угроза атаки на объекты или военных США.
Кроме того, Трампу не запрещается использовать силу против террористов "Аль-Каиды" и их сторонников. При этом президент должен будет объяснять Конгрессу необходимость применения силовых мер.
В Белом Доме уже заявили, что Трамп планирует наложить вето на данную резолюцию.
Напомним, в январе аналогичную резолюцию приняла Палата представителей. Это произошло после убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани.