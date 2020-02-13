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Сенат США ограничил военные полномочия Трампа против Ирана

22:31, 13 февраля 2020
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом сообщает Reuters в четверг вечером.

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Резолюцию поддержал 51 сенатор. При этом 45 представителя верхней палаты Конгресса выступили против.

Согласно резолюции, объявление войны Ирану невозможно без одобрения Конгресса.

За Трампом остается право на применение силы в случае, если от Ирана будет исходить угроза атаки на объекты или военных США.

Кроме того, Трампу не запрещается использовать силу против террористов "Аль-Каиды" и их сторонников. При этом президент должен будет объяснять Конгрессу необходимость применения силовых мер.

В Белом Доме уже заявили, что Трамп планирует наложить вето на данную резолюцию.

Напомним, в январе аналогичную резолюцию приняла Палата представителей. Это произошло после убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани.

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