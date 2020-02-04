В Иране приговорили к казни "агента ЦРУ"

Еще двух граждан США приговорили к заключению.

В Иране приговорили к смертной казни якобы агента ЦРУ США за шпионаж в области иранской ядерной программы.

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Об этом сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, передает ТСН со ссылкой на Bloomberg. В Иране считают, что человек пытался передать информацию об атомной программе разведке США.

"Один из шпионов ЦРУ по имени Амир Рахимпур был приговорен к смертной казни. Верховный суд оставил в силе этот приговор. Он пытался передать информацию об атомной программе Ирана разведке США", - сказал Исмаили.

Кроме того, два человека приговорены к тюремным срокам за сбор разведданных для ЦРУ. Один из осужденных проведет за решеткой пять лет, другой - 10 лет.

В конце ноября в Иране задержали восемь человек, якобы связанных с американским Центральным разведывательным управлением (ЦРУ). В заявлении Ирана отмечается, что арестованные лица проходили подготовку в разведывательной службе США и действовали в разных странах под видом журналистов, они длительное время находились под наблюдением иранской разведки, после последних беспорядков стало понятно, что они получили указания принять участие в них и подготовить подробные фотоотчеты об этих событиях.