Белорусские власти признали, что страна не может выйти из сферы интересов России

Глава МИД констатировал, что "нельзя взять Беларусь и перенести в более комфортное место".

Беларусь не может выйти из сферы интересов "больших соседей".

Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей, передает Sputnik. Так он ответил на вопрос, нужно ли Беларуси выйти из сферы интересов России, чтобы стать похожей на Швейцарию.

"Как Беларусь, так и Швейцария не может никуда выйти из сферы чьих-то интересов, из сферы интересов больших соседей. К сожалению, нельзя взять Беларусь и Швейцарию и перенести в какое-то другое, более комфортное место. Мы останемся там, где мы есть", - подчеркнул он.

По его словам, Швейцария является для Беларуси примером в экономическом развитии и в сфере урегулирования различных конфликтов на мировой арене.

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"И мы хотели бы быть похожими на Швейцарию в этом плане, находясь в нашем регионе", - признался Макей.

Как сообщал УНИАН, в Кремле ранее заявили, что президент РФ не предлагал белорусскому коллеге объединить два государства.