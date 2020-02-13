Каждый шестой ребенок в мире растет в зоне конфликта

По сравнению с 2010 годом этот показатель вырос на 37%.

Почти каждый шестой ребенок на планете растет в кризисном регионе, в 2018 году 415 млн детей жили в условиях войны или вооруженного конфликта.

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Как сообщает "Немецкая волна", об этом говорится в отчете «Остановите войну против детей», обнародованном сегодня, 13 февраля, благотворительной организацией Save the Children.

Отмечается, что по сравнению с 2010 годом этот показатель вырос на 37%.

В Африке в кризисных регионах живет каждый четвертый ребенок, а в целом - 170 млн детей. Самыми опасными для детей странами мира, по данным отчета, являются Афганистан, Демократическая Республика Конго, Ирак, Йемен, Мали, Нигерия, Южный Судан, Сирия, Сомали и Центральноафриканская Республика.

В 2018 году в конфликтных зонах погибли или были ранены 12 тыс. 125 детей, что на 13% больше, чем в 2017 году. Около 2 тыс. 500 детей были похищены военизированными группировками, из них 80% - мальчики. В 2015-2018 годах около 65 тыс. детей принудительно участвовали в вооруженных конфликтах.

Напомним, что по данным Детского фонда ООН (UNICEF) в 2018 году 200 тыс. детей на Донбассе учились в школах на фоне боевых действий на востоке Украины.