Представители МИД стран "нормандской четверки" 10 июня обсудят выполнение Минска-2
15:17, 09 июня 2015Мир
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Политдиректора и заместители глав МИД стран "нормандской четверки" — Франции, Германии, России и Украины — на встрече в Париже в среду обсудят реализацию минских соглашений.
На этот раз Украину будет представлять Пристайко / УНИАН
Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на источник в МИД Украины.
"Встреча состоится в среду в Париже. Этой тематикой занимается заместитель главы МИД Вадим Пристайко, именно он будет представлять Украину", - отметил источник.
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При этом он отметил, что у представителей нашей страны накопилось много вопросов к российской стороне.
"Поэтому мы настроены на получение ответов, которые позволят двигаться в сторону выполнения Минских договоренностей со стороны так называемых "ДНР"/"ЛНР" и России, которая их поддерживает", - сообщил представитель МИД Украины.
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