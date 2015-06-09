Представители МИД стран "нормандской четверки" 10 июня обсудят выполнение Минска-2

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на источник в МИД Украины.

"Встреча состоится в среду в Париже. Этой тематикой занимается заместитель главы МИД Вадим Пристайко, именно он будет представлять Украину", - отметил источник.

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При этом он отметил, что у представителей нашей страны накопилось много вопросов к российской стороне.

"Поэтому мы настроены на получение ответов, которые позволят двигаться в сторону выполнения Минских договоренностей со стороны так называемых "ДНР"/"ЛНР" и России, которая их поддерживает", - сообщил представитель МИД Украины.