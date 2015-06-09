Дочь Немцова покинула территорию России из-за угроз - СМИ

Об этом со ссылкой на газету The Times пишет Новое время.

По данным издания, Немцова считает, что все, кто критикует действующие российские власти, находятся в опасности.

Также газета отмечает, что дочь Немцова возложила на президента России Владимира Путина политическую ответственность за убийство ее отца.

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Отмечается, что Немцова не сообщила газете о своем местонахождении и сказала, что не знает, приедет ли обратно в Россию.

Как сообщал УНИАН, ранее Немцова передала властям Польши список "пропагандистов Путина" и попросила посодействовать в введении санкций против них.

Как известно, Немцов был застрелен вечером 27 февраля на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В политика попало четыре пули, он скончался на месте. Находившаяся рядом с Немцовым в момент убийства украинская фотомодель Анна Дурицкая не пострадала. По подозрению в убийстве арестованы пять человек.