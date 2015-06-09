Дочь Немцова покинула территорию России из-за угроз - СМИ
Старшая дочь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова Жанна покинула Россию после получения угроз.
Об этом со ссылкой на газету The Times пишет Новое время.
По данным издания, Немцова считает, что все, кто критикует действующие российские власти, находятся в опасности.
Также газета отмечает, что дочь Немцова возложила на президента России Владимира Путина политическую ответственность за убийство ее отца.
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Отмечается, что Немцова не сообщила газете о своем местонахождении и сказала, что не знает, приедет ли обратно в Россию.
Как сообщал УНИАН, ранее Немцова передала властям Польши список "пропагандистов Путина" и попросила посодействовать в введении санкций против них.
Как известно, Немцов был застрелен вечером 27 февраля на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В политика попало четыре пули, он скончался на месте. Находившаяся рядом с Немцовым в момент убийства украинская фотомодель Анна Дурицкая не пострадала. По подозрению в убийстве арестованы пять человек.