Дочь Немцова предложила ЕС ввести санкции против "пропагандистов Путина"

Об этом сообщает "Польское радио".

Документ включает в себя фамилии 8 сотрудников российских СМИ, контролируемых властями. В него входят директор ВГТРК Олег Добродеев, директор НТВ Владимир Кулистиков, глава информагентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, журналисты Аркадий Мамонтов, Константин Семин, Владимир Соловьев и Андрей Караулов, а также телеведущий и депутат Госдумы РФ Алексей Пушков.

В письме в канцелярию спикера Сената Богдана Борусевича дочь убитого политика подчеркивает, что "ответственность за убийство Бориса Немцова несут те, кто публично его затравливал и клеймил в СМИ, контролируемых властями, называя его "предателем", "пятой колонной" и "врагом России" за противодействие коррупции, репрессивной внутренней политике Владимира Путина и войне, которую он ведет в Украине".

По мнению Немцовой "это не была ни журналистика, ни свобода слова. Это было подстрекательство к убийству, поддерживаемое государством".

Жанна Немцова отмечает в письме также, что сам Немцов в мае 2014 года призывал западных лидеров "к введению визовых санкций, направленных против пропагандистов Путина".

Читайте такжеКадыров является ключевым свидетелем по делу об убийстве Немцова - Яшин

Несмотря на это, как подчеркивает дочь политика, "многие из этих людей ездят на Запад, в т.ч. в ЕС".

"Такая ситуация недопустима", - заявляет Немцова.

"Она особенно недопустима в отношении тех правительственных пропагандистов, которые непосредственно несут ответственность за подстрекательство людей против моего отца", - добавила она.

Ранее сообщалось, что сопредседатель партии РПР-ПАРНАС Михаил Касьянов передал в конгресс США список журналистов российских телеканалов, которых, по его мнению, нужно добавить в список Магнитского.

Позже депутат Госдумы Евгений Федоров обвинил Касьянова в государственной измене и обратился в следственный комитет РФ с просьбой провести проверку действий оппозиционеров.