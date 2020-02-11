Небо стало багровым: в США запустили фейерверк весом больше тонны (видео)
02:45, 11 февраля 2020Мир
31 0
Подготовка к рекорду заняла более семи лет.
Запуск фейерверка попал в Книгу рекордов Гиннеса / фото: Derek Maiolo
В США запустили крупнейший в мире фейерверк весом больше одной тонны.
Об этом сообщает The Steamboat Pilot & Today.
Читайте такжеВ Одессе фейерверк запустили в толпу (видео)
"В субботу вечером на городском ежегодном зимнем фестивале был запущен крупнейший в мире фейерверк", - говорится в сообщении.
Запуск фейерверка попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Снаряд весом 1270 килограмм был выпущен во время ежегодного зимнего фестиваля в городе Стимбоут-Спрингс в Колорадо и взлетел на высоту 670 м, раскрасив небо в багровый цвет.
Подготовка к рекорду заняла более семи лет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter