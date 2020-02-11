Небо стало багровым: в США запустили фейерверк весом больше тонны (видео)

Подготовка к рекорду заняла более семи лет.

В США запустили крупнейший в мире фейерверк весом больше одной тонны.

Об этом сообщает The Steamboat Pilot & Today.

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"В субботу вечером на городском ежегодном зимнем фестивале был запущен крупнейший в мире фейерверк", - говорится в сообщении.

Запуск фейерверка попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Снаряд весом 1270 килограмм был выпущен во время ежегодного зимнего фестиваля в городе Стимбоут-Спрингс в Колорадо и взлетел на высоту 670 м, раскрасив небо в багровый цвет.

Подготовка к рекорду заняла более семи лет.