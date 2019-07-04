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Праздничный салют в Минске выбил окна и ранил людей (видео)

01:25, 04 июля 2019
Мир
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На место происшествия прибыла бригада скорой помощи / фото: TUT.BY

В Минске во время фейерверка в честь 75-летия освобождения города (Дня независимости Беларуси) праздничный салют выбил окна и ранил людей.

Об этом сообщает TUT.BY.

Отмечается, что от взрыва выбило окна в спорткомплексе «Динамо» и в жилых зданиях. По словам очевидцев, некоторые ракеты взрывались над пусковыми установками, другие - прямо на земле.

По предварительным данным, несколько человек ранены. Также сообщается о погибшей 50-летней женщине. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи.

 

Фото: TUT.BY
Фото: TUT.BY

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Теги: #Минск#Беларусь