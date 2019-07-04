Праздничный салют в Минске выбил окна и ранил людей (видео)
01:25, 04 июля 2019Мир
83 0
Cообщается о погибшей 50-летней женщине.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи / фото: TUT.BY
В Минске во время фейерверка в честь 75-летия освобождения города (Дня независимости Беларуси) праздничный салют выбил окна и ранил людей.
Об этом сообщает TUT.BY.
Отмечается, что от взрыва выбило окна в спорткомплексе «Динамо» и в жилых зданиях. По словам очевидцев, некоторые ракеты взрывались над пусковыми установками, другие - прямо на земле.
По предварительным данным, несколько человек ранены. Также сообщается о погибшей 50-летней женщине. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи.
Фото: TUT.BY
Фото: TUT.BY
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter