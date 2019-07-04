Праздничный салют в Минске выбил окна и ранил людей (видео)

Cообщается о погибшей 50-летней женщине.

В Минске во время фейерверка в честь 75-летия освобождения города (Дня независимости Беларуси) праздничный салют выбил окна и ранил людей.

Об этом сообщает TUT.BY.

Отмечается, что от взрыва выбило окна в спорткомплексе «Динамо» и в жилых зданиях. По словам очевидцев, некоторые ракеты взрывались над пусковыми установками, другие - прямо на земле.

По предварительным данным, несколько человек ранены. Также сообщается о погибшей 50-летней женщине. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи.