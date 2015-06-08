В Аргентине столкнулись пассажирский поезд и локомотив

08:50, 08 июня 2015
Мир
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В пригороде Буэнос-Айреса столкнулись пассажирский поезд и локомотив. Столкновение произошло на станции Темперлей.

REUTERS

Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, по словам представителя аргентинской полиции, пассажирский эшелон перед столкновением не остановился на двух красных сигналах светофора.

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Известно, что локомотив совершал маневры на станционных путях.

В результате аварии, по разным данным, пострадали не менее 20 человек.

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