В Аргентине столкнулись пассажирский поезд и локомотив
08:50, 08 июня 2015Мир
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В пригороде Буэнос-Айреса столкнулись пассажирский поезд и локомотив. Столкновение произошло на станции Темперлей.
REUTERS
Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, по словам представителя аргентинской полиции, пассажирский эшелон перед столкновением не остановился на двух красных сигналах светофора.
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Известно, что локомотив совершал маневры на станционных путях.
В результате аварии, по разным данным, пострадали не менее 20 человек.
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