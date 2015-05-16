В Германии при столкновении поезда с грузовиком погибли люди
16:35, 16 мая 2015Мир
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По меньшей мере 2 человека погибли, и еще 20 ранены в результате столкновения поезда с грузовиком на железнодорожном перезде на западе Германии.
В Германии произошла авария с участием поезда / Flickr.com, flowizm
Как сообщает полиция страны, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает Би-би-си. Инцидент с поездом, следовавшем из Оснабрюка, произошел у города Иббенбюрен. Обстоятельства происшествия выясняются.
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Водитель грузовика, который перевозил навоз, не пострадал.
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