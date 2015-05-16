В Германии при столкновении поезда с грузовиком погибли люди

По меньшей мере 2 человека погибли, и еще 20 ранены в результате столкновения поезда с грузовиком на железнодорожном перезде на западе Германии.

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