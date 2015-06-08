СМИ: прокуратура Бельгии начала расследование о возможном шпионаже Германии в пользу США

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на бельгийский телеканал RTBF.

По данным телеканала, под контроль немецких спецслужб попали 134 интернет-линии в 30 европейских странах. Все эти линии сходятся во Франкфурте, откуда немецкие службы могли вести слежку в пользу АНБ США.

Читайте такжеВ Литве за шпионаж впервые арестован сотрудник ФСБ РоссииКак сообщает телеканал со ссылкой на заявления экспертов, такие линии использовались в основном большими компаниями и различными государственными учреждениями, поэтому уместно говорить об экономическом и политическом шпионаже.

"Существуют подозрения, что это (контроль спецслужб) не связано с борьбой против терроризма, и речь идет о шпионаже, как политическом, так и экономическом", — считает бельгийский политик Стефан Ван Хек, слова которого приводит телеканал.

Как сообщал УНИАН ранее, Германия высылает из страны главу ЦРУ в Берлине в связи с двумя случаями шпионажа в пользу США.