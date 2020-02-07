"За-щи-щать своих": в РФ могут упростить процедуру получения гражданства, разрешив сохранить другой паспорт

Для этого готовят изменения в законодательство, которые вскоре внесут на рассмотрение Госдумы. По словам вице-спикера нижней палаты, РФ будет "за-щи-щать" своих граждан.

В России могут существенно упростить процедуру получения гражданства для иностранцев: от другого гражданства можно будет не отказываться.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники, соответствующие изменения в законодательство готовит российское правительство - вскоре законопроект могут внести в Госдуму.

Таким образом российские власти намерены решать задачу по привлечению в страну новых граждан - для этого меняют миграционные режимы и реформируют институт гражданства. Подготовку подобных изменений изданию подтвердила и пресс-служба правительства.

"Речь идет о том, чтобы признать утратившим силу пункт "г" части первой статьи 13 закона "О гражданстве Российской Федерации". Согласно ему, одним из условий приобретения иностранными гражданами российского гражданства является отказ от имеющегося у них иного гражданства", - говорится в сообщении.

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В правительстве отметили, что работа над законопроектом завершается, после согласования с администрацией президента он будет направлен в Госдуму. Там его уже ждут. "Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. А соответственно, Россия что будет делать? Она будет своих граждан за-щи-щать",- отметил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

Как рассказал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, статью 13 закона "О гражданстве" могут ожидать и другие изменения: отмена требования о непрерывном проживании на территории России иностранца - соискателя гражданства РФ в течение пяти лет и пункта о необходимости подтверждения законного источника средств к существованию. Будущий законопроект Калашников назвал революционным.

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Еще один депутат - Константин Затулин напомнил о жителях непризнанного Приднестровья, которые не могут получить паспорт РФ, поскольку ранее получили гражданство Молдовы, предоставляемое приднестровцам по упрощенной схеме.

Как сообщал УНИАН, Россия намерена упростить процесс получения гражданства жителями Украины, Беларуси, Казахстана и Молдовы. В частности, граждан этих стран хотят освободить от прохождения собеседования на признание носителями русского языка.