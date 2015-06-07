Антиглобалисты пытаются блокировать подъезды к замку Эльмау, где сегодня начинается саммит G7

Свыше 100 демонстрантов попытались блокировать федеральную трассу в Гармиш-Партенкирхене, ведущую к замку Эльмау, где начнет работу саммит глав и правительств стран «Большой семерки» (G7) (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония).

Полицейские вытеснили противников G7 с дороги, по которой поедут делегации государств-участников встречи, передает ТАСС.

По данным федеральной полиции, в местечке Оберау около 60 антиглобалистов попытались блокировать железнодорожные пути.

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"Силами полицейских блокады удалось не допустить", - отметили в правоохранительных органах.

Тем не менее, движение поездов было прервано. В настоящее время вертолеты сил безопасности патрулируют железную дорогу с воздуха.

Еще около 300 противников G7 утром предприняли протестный марш в сторону Эльмау, который лежит примерно в 10 км от Гармиш-Партенкирхена. Организаторы рассчитывают, что в течение дня он соберет около 2 тыс. человек. В проведении протестов в непосредственной близости от Эльмау власти ФРГ отказали.

На лугу рядом с рекой Лойзах в Гармиш-Партенкирхене демонстранты установили палаточный городок, который едва не был эвакуирован 6 июня из-за сильной грозы с проливным дождем. Многие противники G7 были вынуждены покинуть лагерь и провели ночь на местном железнодорожном вокзале.

Правопорядок на юге Германии в эти дни обеспечивают около 30 тыс. сотрудников полиции. Практически на каждом углу в Гармиш-Партенкирхене дежурят полицейские, по улицам города сейчас разъезжают, в основном, дежурные машины и автомобили прессы. На саммит аккредитовано около 3 тыс. журналистов. Магазины закрыты, витрины многих торговых точек заколочены деревянными щитами. В Альпах летают вертолеты и беспилотники, которые патрулируют горные пешеходные маршруты.

К настоящему моменту уже прилетели премьеры Канады и Японии Стивен Харпер и Синдзо Абэ, американский президент Барак Обама, глава итальянского Кабмина Маттео Ренци. В ближайшее время в аэропорту Мюнхена приземлятся британский премьер Дэвид Кэмерон и французский лидер Франсуа Олланд.

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У участников саммита на сегодня запланированы два рабочих заседания, а также рабочий ужин, на котором будут обсуждаться вопросы внешней политики. Кроме того, около полудня пресс-конференцию проведут глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 июня, в Гармиш-Партенкирхене произошли столкновения между полицией и участниками демонстрации протеста против саммита G7, есть пострадавшие с обеих сторон. В демонстрации участвовали активисты различных движений, среди них были борцы с бедностью, защитники окружающей среды и прав беженцев и др. По словам организаторов, в мероприятии принимали участие около 7,5 тысяч человек, по данным полиции – 3,6 тыс.