New York Times: Республиканцы оправдали Трампа из-за страха

В частных беседах сенаторы-республиканцы признают вину президента, но боятся выступить против него.

Не виноват. Не виноват. В Сенате США, как и во многих сферах жизни, страх все решает. Вспомнить только осень 2002 года, а именно период за несколько недель до важных среднесрочных выборов, когда решение о разрешении использовать военную силу против Ирака было вынесено на голосование. Через год после терактов 11 сентября сотни членов Палаты представителей и Сената должны были предстать перед избирателями в стране, травмированной терроризмом.

Сенатор Патти Мюррей, умеренный демократ из штата Вашингтон, до сих пор помнит «страх, который доминировал в Сенате перед войной с Ираком».

«Тогда можно было это почувствовать. И сейчас тоже ощутимый страх», - сказала она New York Times, намекая на республиканцев в Сенате.

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Для тех американцев, которые с самого начала ставили под сомнение мудрость иракской войны, их чувство изоляции не очень отличалось от одиночества, которое в 1950-х переживал сенатор Герберт Леман. Он выступил против демагогии Джо Маккарти и потом поплатился тем, что очень многие коллеги отвернулись от него. Так же чувствовал себя и сенатор Джорж МакГорвен, когда объявил свой ранний протест против Вьетнамской войны, за что в Конгрессе его назвали предателем.

История, безусловно, учит, что когда речь идет об инстинктах, которые управляют людьми, у страха нет соперников. Будучи главным руководителем процесса импичмента в Палате представителей, Адам Шифф напомнил слова Роберта Кеннели о том, что «моральная смелость более редкий ресурс, чем мужество на поле битвы». Играя на страхе, лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл добивался быстрого рассмотрения импичмента против президента Дональда Трампа, чтобы привлечь как можно меньше внимания к процессу. Репортеры, которые обычно свободно ходят по Капитолийскому склону, были отрезаны в отдельный сектор, как скот. МакКоннелл приказал ограничить количество мест, где можно было поставить телевизионные камеры в палате Сената. Чтобы в кадре были только республиканцы и чтобы не было видно, скольких сенаторов нет.

«И как все эти сенаторы могут ходить, если они такие бесхребетные?» - сказал один из присутствующих журналистов.

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Страх – это способ заставить людей прогнуться. Поздно вечером четвертого дня рассмотрения импичмента Шифф сказал Сенату: «CBS News сообщил вчера, что доверенное лицо Трампа рассказала о том, как республиканских сенаторов предостерегли: «Проголосуйте против президента и поплатитесь головой»». Реакция республиканцев была мгновенная и жесткая. Несколько из них стонали, протестировали и бормотали: «Это не правда». Но так или иначе, Шифф точно задел болевой нерв. Правда болит.

Конечно, республиканцам в Сенате нравится то, что предлагает им Трамп. Но вице-президент Майк Пенс может дать им таких же судей, такое же сокращение налогов, такие же атаки на права работников и окружающую среду. Поэтому вряд ли это была та причина, почему хор республиканцев так яро скандирует «Не виноват!». Для тех конгрессменов обеих палат, которые уцепились за свое кресло, страх – главный стимул. Они боятся, что Трамп может дать им прозвище вроде «вялый Джеб» или «лживый Тед». Или же он может написать в Twitter о том, что они нелояльны. Или, что хуже всего, он может приехать в их штат с кампанией против них во время праймериз республиканцев. Они боятся вопросов: «Ведущий Fox будет атаковать меня? Рупоры на радио будут меня преследовать? Тролли на Twitter направят своих последователей против меня?»

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Издание пишет, что в частных разговорах республиканцы признают, что президент Трамп глупый и непригоден для своей работы. Они признают, что он врет и что все его действия были неправильные. Они знают, что этот президент сделал такое, что Ричарду Никсону и не снилось. И они знают, что еще более убедительные доказательства выйдут на свет.

«Больно наблюдать за психическими уловками, к которым они прибегают для оправдания своей позиции на голосовании. Они говорят, что вызов свидетелей будет означать начало бесконечного рассмотрения. Они говорят, что уже сформировали свое мнение, так зачем же нужны новые доказательства? Они говорят, что обвинения против этого президента приведут к импичменту следующего, как будто каждый президент пытается продать нашу национальную безопасность по наивысшей цене», - пишет издание.

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Республиканцы откровенно говорят, что боятся. Люди хотят думать, что борются за правду. Но история не милостива к политикам, которые не могут представить худшую судьбу, чем проигрыш на следующих выборах. Сенатор Мюррей сказал в 2002 году: «Мы можем действовать, как нам диктует страх, или мы можем остаться верными нашим принципам». К сожалению, в этом Сенате страх сказал свое слово. В ноябре американский народ скажет свое.