Президент Болгарии выразил недоверие правительству из-за "отсутствия воли к реформам"

Премьеру страны такие слова не понравились. По его словам, проблема не в правительстве, а в других институтах.

Президент Болгарии Румен Радев выразил недоверие правительству страны.

Как сообщает ЕП со ссылкой на болгарские СМИ, об этом Радев заявил в обращении к нации.

По словам болгарского президента, в течение трех лет он призывает правительство к эффективной и ответственной работе "не как политический противник, а как глава государства с мыслью и заботой о будущем страны".

"К сожалению, этого не происходит. Мы являемся свидетелями острого кризиса в управлении на всех уровнях", - сказал Радев. И добавил, что "отсутствие воли к реформам и борьбе с коррупцией, методическое нарушение закона", привело к тому к тому, что в Болгарии "парализованы целый социальные системы и институты".

"Жители Перника и целых деревень в регионе остаются без воды из-за того, что кабинет министров отказывается брать на себя политическую ответственность", - заявил президент Болгарии.

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Он также упомянул о расследованиях зарубежных СМИ, проливших свет на сжигание иностранного мусора на электростанциях Болгарии. "Болгария не является свалкой, и никто не имеет права делать ставку на здоровье болгар, чтобы дать заработать горстке бизнесменов под защитой государства", - сказал он.

Какие юридические последствия будет иметь это заявление - неизвестно.

Премьер-министра Болгарии Бойко Борисов слова президента назвал "прямым вмешательством в независимость властей".

"Еще в декабре я сказал, что он не президент для меня, а разрушитель нации… За 70 лет его партия не заменила ни одного водопровода. Когда я стал мэром Софии, они затопили Софию хламом и чем угодно", - сказал премьер, подчеркнув, что его проблема не в правительстве, а в других институтах.

Как сообщал УНИАН, ранее Болгария решила выслать российских дипломатов, которых обвинили в шпионаже.