У Макрона в Польше сломался лимузин

Президент Франции вынужденно пересел на небронированный автомобиль, предоставленный послом в Варшаве.

Бронированный Renault Espace, на котором президент Франции Эммануэль Макрон приехал к президенту Польши Анджею Дуде, после встречи лидеров не смогли завести.

Читайте такжеФранция не пророссийская и антироссийская, а просто проевропейская – МакронОб этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Dziennik.pl.

Французский лидер вынужденно пересел на авто, предоставленное послом в Варшаве.

Отмечается, что встреча в Президентском дворце с Дудой 3 февраля стала первым пунктом визита Макрона к Польше. Президент Франции также побеседовал со спикером Сейма Эльжбетом Витек и спикером Сената Томашем Гродзьким. 4 февраля он выступит с речью в Ягеллонском университете в Кракове.

После встречи с Дудой Renault Espace Макрона отказался подчиняться, завести его не смогли. Поломка, похоже, была серьезной, ведь службы безопасности решили, что президент Франции пересядет на небронированный Citroen C6.

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