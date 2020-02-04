Лукашенко об "исчезновении" директоров всех сахарных заводов: "такого еще не было"
Директоров четырех белорусских сахарных заводов задержали, поскольку они продавали сахар в Москву по заниженным ценам и получали за это взятки.
Читайте также"У всех на слуху": в Генпрокуратуре Беларуси прокомментировали исчезновение директоров сахарных заводовОб этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на слова президента страны Александра Лукашенко.
«Такого в Беларуси еще не было. Что сделали эти дельцы – они создали в Москве «прокладку» – торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам заводов», – рассказал Лукашенко.
По словам главы государства, в ближайшие дни Комитет госбезопасности (КГБ) подробно расскажет об этом деле.
Ранее УНИАН сообщал, что в конце января в стране пропали руководители всех сахарных заводов страны.