В Гане число погибших в результате взрыва и наводнения достигло 150 человек
Количество погибших в Гане в результате взрыва на автозаправочной станции, а также наводнения возросло до 150 человек.
Об этом сообщил президент Ганы Джон Магама, объявляя траур по погибшим, передает "Радио Свобода".
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Сообщается, что десятки людей прятались от дождя на заправке и магазинах, расположенных вблизи, в столице Ганы Аккре, когда произошел взрыв. Спасатели уже заявили, что к взрыву привел пожар в соседнем доме.
По предварительным данным, к указанному президентом количества лиц входят те, кто погиб во время взрыва, а также те, кто утонул убегая от пожара, и погибшие от наводнения в другом месте.
При этом Магама выразил соболезнования семьям жертв, назвав количество жертв катастрофическим.
Напомним, пожар в Гане начался, когда люди в городе пытались справиться из сильными ливнями, которые продолжались два дня. Стихия оставила многих без крова и еды.